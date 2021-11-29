台中市搜救人員今天上午7點多接觸到受傷的江男。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

白姑大山27日傳出山友腳踝受傷無法行走待救援，引發台中、南投兩縣事消防人員互槓事件。台中市消防局出動人員上山搜救，經昨天一整天及今天上午7點，終於接觸到49歲受傷江男，空勤直升機目前已將傷者吊掛，目前已送往東勢農民醫院救治。

台中市消防局27日上午10點獲報，隨即出動人前往救援，因路途遙遠，抵達南投後，搜救人員於昨天上午7點從南投紅鄉的登山口入山，但山上下雨，影響搜救進度，搜救人員昨晚夜宿在距江男600公尺的地方紮營。

搜救人員今天上午一早再出發，終於在7點多接觸江男，他右腳踝脫臼、右肩疼痛，消防人員檢傷後為江男包紮固定傷肢，由空勤總隊直升機成功吊掛，送往東勢農民醫院救治。

這起山難救援事件是南投縣消防局接獲消防署轉報，因地點位於台中市和平區境內，立即轉給台中市消防局，但台中市基層消防人員向媒體爆料，山難地點從台中出發，車程需5至6小時，只要2小時車程的南投縣卻不派人，痛斥「人命真的關天嗎？」引發兩縣市的消防人員互槓。