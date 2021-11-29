文化部文化資產局秘書室主任兼專委蕭銘彬，涉嫌在2015年5月至2020年3月，擔任下水科長、事務科長期間，利用職務之便多次向廠商收取回扣共857萬，收到連業界都知道送審案件一定要找蕭銘彬，近日偵查終結，對蕭銘彬及廠商等人提起公訴。

彰化綠能產業近年蓬勃發展，也讓所謂「綠能蟑螂」不斷增生，彰化地檢署誓言打擊「綠能蟑螂」，起訴書指出，資產局水下科對水下文化資產調查報告具有收件、退件及初審之指揮監督權，會影響廠商送審及通過審查與否的實質影響。

起訴書指，2016年11月時任下水科長的蕭銘彬，主動邀約盟帝電科股份有限公司副總經理譚順倫，提議由譚順倫出面與各開發廠商接洽，同時由蕭銘彬向各開發商施壓或推薦調查報告得由盟帝公司撰擬，蕭銘彬在提供參考資料或協助校對，更直接暗示沒有通過盟帝公司撰擬，可能不容易通過審查甚至被退件。

待盟帝公司順利收取製作調查報告報酬，蕭銘彬也順利取得賄賂款項後，再向廠商允諾協助順利通過審查，從2015年5月至2020年3月間，共有4家廠商行賄，共10案的調查報告，蕭銘彬利用此方法共順利得手857萬元，交付款項除約在附近星巴克外，更大膽選在文資局辦公室裡面。

起訴書也指出，蕭銘彬除以向廠商施壓或推薦調查報告收取賄款外，在擔任事務科長時，在一次雲端火災預警系統規劃建置採購案也伸手，直接幫廠商修改招標文件內容，提高廠商得標機會，也成功得手百萬元。

而蕭銘彬在檢方偵辦時坦承犯行承認索賄，但僅交代收到的款項都交給「上面」，背後是否有其他勢力撐腰，仍有待警檢進一步調查釐清；近日全案終結，依涉犯貪汙治罪條例起訴蕭銘彬；另也依貪汙治罪條例起訴譚順倫等廠商５人；而蕭收賄的857萬目前繳回222萬，其餘635萬尚未扣案，也建請法院沒收或追徵。