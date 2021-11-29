立法院經濟委員會多位立委今（29）日籲請行政院重啟《新經濟移民法》的審查，國發會主委龔明鑫表示，新經濟移民法中有關外籍白領留台等多數問題已在攬才專法處理了，目前只剩中階技術人力留台問題，這一定會處理，但是否須重啟新經濟移民法的修法？仍待討論。

新經濟移民法於2018年起草時曾指出，目前產業外勞在台居留最長不能超過12年，社福外勞不能超過14年，這些資深外勞有些已達師傅級的水準，若能藉由修法讓他們留下來，對我們極有助益，惟後來修法暫停，多位立委今天上午表示，目前台灣中階技術人力極為短缺，不能留住這些外籍技術人力，太可惜。

經濟委員會召委邱志偉回應立委的呼籲，表示可以考慮找個時間來審查一下各版本的新經移民法。龔明鑫受訪時解釋，《新經濟移民法》有關外籍白領留台等多數問題都已經處理了（循外國專業人才延攬及僱用法修法解決），目前只剩中階技術人力留台問題，這一定會處理，但是否須重啟新經濟移民法的修法？還在討論。