上周隨著新型變種病毒的現蹤，市場原本對聯準會可能加快緊縮的預期有所放緩，投資情緒轉趨保守，全球股市多回落。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全球股市資金動能普遍降溫，包括已開發歐洲、歐非中東、拉美及新興市場等地股市資金皆呈淨流出狀態，僅亞洲不含日本及美國股市迎來資金淨流入，其中美股淨流入8.62億美元，為全球股市動能較強者。

安聯投信表示，過去一周在多空雜音反覆干擾下，市場波動加劇。首先在通膨預期偏高推動下，油價及能源股一度走高；此外，聯準會最新釋出的利率會議記錄態度偏向鷹派、與改善的就業數據也推動股市走高；不過在上周後半，隨著最新變種病毒Omicron消息傳出，市場對疫情的擔憂情緒升溫，股市從高點回落，美股四大指數單周盡墨；包括歐股、亞股與新興市場股市等在疫情消息以及過去短線內漲多的壓力下，過去一周也多走跌。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，近期對市場帶來波動的因素除了最新變種病毒外，主要也包括了市場對於聯準會升息步調的預期。 隨著經濟復甦及通膨近來持續攀升，目前成熟國家的央行貨幣政策態度開始傾向緊縮，其中挪威與紐西蘭央行已率先升息一碼，美國聯準會與英國央行目前態度亦較預期更為鷹派，歐洲央行雖當前言論較為謹慎，內部鷹派聲量也逐步升高。

莊凱倫指出，對各國央行來說，通膨將是對各國升息來說最大的決定性因素。預估未來通膨將從高點回落，但可能仍維持於2％以上一段時間，其中因勞動市場復甦及房租漲幅推動的通膨壓力應特別留意；在觀察指標上，後續建議可觀察包括油價、供應鏈瓶頸、勞動市場復甦度及房租漲幅等，作為判斷通膨發展狀況、以及央行貨幣緊縮步調的參考。