為達成2025年消除C肝的目標，健保署日前取消C肝全口服新藥處方的科別限制，不只消化系醫生，其他醫生也可以開C肝口服新藥，增加病人治療的方便性。

醫審及藥材組科長連恆榮指出，受到疫情影響，2021年接受治療的人數下降，盼透過擴大開藥場所，讓被檢驗出病毒的病患都可以便利拿藥，也讓屬於C肝高風險地區卻沒有消化系專科的民眾不用轉介就醫。

根據衛福部國家消除C肝辦公室定義的C肝風險潛勢等級，發現高風險及中高風險的鄉鎮區，有72%沒有消化系專科醫師登記執業，尤其以雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣的鄉鎮區占多數。

為減少病人因轉介而失聯未就醫的機會，健保署10月22日公告全面取消C肝全口服新藥之處方醫師專科資格限制，不必受限消化系專科資格才能處方健保給付的C肝全口服新藥，民眾經醫療院所成人預防保健B、C肝炎篩檢，若確診C肝，也能在原篩檢院所接受全口服新藥治療，免除轉介就醫程序，提高C肝治療可近性。

從2018年到2025年，8年期間衛福部擬投入510億經費以達治療25萬C肝患者的目標，2021年年度預算C肝用藥專款即有65.7億元的經費。連恆榮表示，目前已接受治療的人數達12.8萬，目標已達成一半，口服新藥較先前的干擾素治療，少了不少副作用，盼讓更多患者願意治療。

至於對於非消化系專科診所，健保署也會提供相關指引協助醫生後續追蹤治療及協調藥商配送口服新藥，包括：健保醫療雲端查詢系統提供治C肝相關資訊、提供C肝全口服新藥處方資訊、新增一次性檢驗C肝抗體/病毒量之費用申報方式、更新C肝名單。

健保署也提醒，若是民眾有疑似肝炎症狀，如：黃疸、右上腹悶痛、茶色尿等，應儘速就醫與醫師討論。而45至79歲民眾(原住民放寬為40至79歲)，可去辦理預防保健服務的醫院或診所，提出接受國健署「成人預防保健服務B、C型肝炎免費篩檢」的需求。

連恆榮指出，九月實施前每週大約370人治療，最高峰有達到505人。從10月底實施至今，平均每週增加40位患者接受治療，而近兩年的治癒率達98%。