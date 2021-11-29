光洋科經營權之爭延燒，光洋科新董事長王炯棻，不滿自稱是小股東的「蔡亦崴」日前在媒體刊登廣告「禿鷹集團咬錯獵物，光洋科不是綿羊是鐵牛」、「台鋼盟謝裕民、王炯棻、方振名等人七大罪」，認為廣告內容不實，王炯棻29日上午赴台北地檢署遞狀控告「蔡亦崴」涉嫌公然侮辱、誹謗罪。

王炯棻表示，根據廣告內容所列「土地合約假議題，只為混淆主管機關搶經營權」、「明明是突襲，硬掰合程序，好比球棒傷人卻說被害人沒反抗」、「聯貸玩金融槓桿吃公司，不為經營，實為奪取資源，再吃掉下一個標的物！」等7大罪，全都是不實指控，惡意中傷。

王炯棻表示，前董事長馬堅勇在未經董事會決議下，私自同意延展新創環保公司之不動產買賣契約，造成光洋科無法解除買賣契約，並依約沒收新創環保公司已付全部款項，損失金額高達新台幣3000萬元，馬堅勇明明涉嫌特殊背信罪，董事會將他解任合情合理。

王炯棻表示，11月5日董事會上，基於馬堅勇所為恐陷光洋科於財務報告不實，為免馬堅勇繼續損害光洋科及全體股東權益，因此透過臨時動議緊急解任馬堅勇董事長職務。在馬堅勇董事長職務遭解任後，為解決董事長缺位問題，董事會自應依公司法規定選任新任董事長，是故董事會以臨時動議選任玉璟公司代表人的他擔任光洋科董事長職務，顯與公開發行公司董事會議事辦法之規定相符，其決議合法有效。

對於廣告指「禿鷹集團就是半導體業的Covid 19」、「股價都被你們搞慘了，股東損失請禿鷹集團負責」，王炯棻表示，台鋼集團入主後的公司，業績獲利都是持續向上，春雨鋼鐵今年前3季EPS就達2.26元，股價更是漲了近3倍，久陽精密前3季EPS也達1.29元，股價也漲了近5成，何來股價慘跌之說？