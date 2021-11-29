位於日本大阪市此花區北港綠地的「日立物流西日本」倉庫今天發生大火，目前延燒面積約兩萬平方公尺，日本消防單位大陣仗出動62輛消防車等車輛及1架直升機持續進行灌救。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，現階段暫無傳出有人員受傷或未逃離火場。

日立物流西日本倉庫一名男性員工今天上午9時左右通報消防單位，表示「一樓南側紙箱起火」。

消防單位表示，截至上午11時45分止，火勢已延燒約兩萬平方公尺；警方表示，當時約百名員工正在倉庫內工作，目前確認都未受傷，也沒有人來不及逃離火場。

有說法指出，火災發生當時正在進行送貨用紙箱堆疊作業，突然間就起火。

日立物流公司表示，發生火災的是旗下子公司日立物流西日本的倉庫，目前已確認在倉庫內工作的所有員工都平安無事。

朝日新聞報導，火災現場是大阪灣人工島舞洲的一角，物流倉庫與運動設施林立。在附近一處運動設施工作的男性員工說，上午9時左右感覺附近煙霧瀰漫，往外一看就看到物流倉庫冒出濃濃黑煙。

這名男性員工說，雖然沒有直接看到火勢，但9時20分左右聽到兩次巨大爆炸聲響。