孕婦子宮頸閉鎖不全是造成早產的隱形殺手，事前徵兆較難發現。馬偕醫院用超音波彈性成像技術，發現有子宮頸閉鎖不全風險的孕婦子宮頸較軟，可望在懷孕初期採取預防早產措施。

馬偕醫院今天發布新聞稿，台北馬偕醫院婦產科以超音波彈性成像技術，觀察懷孕第1孕期，即懷孕第12至14週以內的子宮頸結構，可預測孕婦發生子宮頸閉鎖不全造成早產的機會，成果已發表於北歐婦產科期刊「斯堪的納維亞婦產科期刊」。

台北馬偕醫院婦產部高危險妊娠科主任陳震宇接受媒體聯訪表示，子宮頸閉鎖不全是懷孕中期常見的併發症，孕婦沒有感到明顯子宮收縮或痛感，但子宮頸口卻擴張，羊膜經由子宮頸膨出，進而發生破水早產，發生率約1/100至1/2000，是產科主要的併發症之一。

「為什麼子宮都沒有收縮，寶寶就提早報到了？」陳震宇收治的孕婦曾小姐，懷孕22週時未感到明顯宮縮，但子宮頸長度明顯變短，且子宮頸已開口4公分，被診斷為子宮頸閉鎖不全，緊急進行子宮頸縫合手術與安胎，但仍於懷孕33週時破水生產。

陳震宇說，造成子宮頸閉鎖不全常見的原因包括曾接受過子宮頸錐狀切除手術、子宮頸擴張術或人工流產，以及子宮結構異常、多胞胎或羊水過多造成子宮頸變短等原因，但臨床上有一半以上的孕婦發生子宮頸閉鎖不全時，並無上述的危險因子。

彩色超音波彈性成像技術，子宮頸閉鎖不全的子宮頸在超音波下紅色區域的比例增加(左)，一般族群的子宮頸在超音波下大部分為藍色區域(右)。(圖/台北馬偕醫院提供)

陳震宇表示，一般是在第2孕期、即懷孕14至28週間，透過陰道超音波檢查子宮頸長度低於2.5公分，或以陰道擴張器檢查子宮頸是否已擴張，以及先前孕婦是否有早產病史，來診斷是否子宮頸閉鎖不全。

但到了第2孕期才採取預防早產措施，較為來不及，能愈早預測防範效果愈佳。陳震宇率領團隊，運用經常用於檢測乳癌與甲狀腺癌超音波彈性成像，用於子宮頸軟硬度檢查。

近3年內馬偕醫院分析339位孕婦第1孕期子宮頸超音波彈性成像，發現其中的24名曾子宮頸閉鎖不全，其子宮頸硬度明顯較軟；比起量測子宮頸長度，這樣的方式更能早期預測子宮頸閉鎖不全。

陳震宇表示，超音波彈性成像未來可望用於子宮頸閉鎖不全的早期輔助診斷，若檢查出可能有風險，可在懷孕初期密切追蹤，必要時予以黃體素或者採子宮頸縫合手術安胎，避免早產發生。（編輯：卞金峰）1101129