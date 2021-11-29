千萬奧迪R8跑車自撞電桿全毀 女乘客命危送醫

R8炫富哥被讀者爆料，他在臉書曬的各式超跑，大都是借或租來合照。（圖／翻攝自當事人臉書）

新北市汐止區27日下午發生奧迪R8超跑自撞車禍，年僅21歲、還是大學生的翁姓女乘客傷重不治。翁女閨蜜得知消息悲痛萬分，在社群媒體發文痛罵R8駕駛黃男「有種甩尾沒種面對」、「死的人應該是你才對吧」。

據《東森新媒體ETtoday》報導，與翁女認識多年的閨蜜，悲憤在IG寫下「有種甩尾為什麼沒種面對，好生氣」、「如果一開始把翁帶下車的時候有CPR，結局很有可能跟現在完全不同」，更痛罵黃男「再講難聽一點，死的人應該是你才對吧」。

28歲黃男駕駛千萬奧迪超跑R8，載著21歲翁姓女大生，27日下午行經新北市汐止區康寧街、翠峰街口，在地面濕滑下失控撞上電線桿後起火燃燒。事發當下，一名目擊車禍的「正義哥」郭男冒險與黃男將翁女拖出車外，不過翁女送醫搶救仍因顱內出血，傷重不治。

據了解，車禍當時黃男與翁女都沒有繫安全帶，這也是造成翁女喪命的「致命原因」，而黃男則幸運僅受輕傷。

事後黃男被依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦，以10萬元交保；他也遭肉搜，社群媒體貼滿與超跑「炫富照」，但這些超跑不是借就是租來拍照的，甚至還有跟租賃車行「租3到5小時」後歸還，並非黃男所有。