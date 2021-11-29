高雄苓雅區某私立幼兒園日前發生疑似教師以強灌方式餵食年僅3歲的高小妹服用感冒藥，導致高小妹頸部出現多處抓痕及傷口。（家屬提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄苓雅區某私立幼兒園日前發生疑似教師以強灌方式餵食年僅3歲的高小妹服用感冒藥，導致高小妹頸部出現多處抓痕及傷口，由於家屬不滿園方避重就輕的說法，憤而對園方提告過失傷害，高媽媽29日到幼稚園拿回高小妹在學校的生活用品，家屬及園方再次會談，但並未達成共識，甚至發生爭執，園方也無奈表示受到許多委屈。

高媽媽得知女兒疑似遭幼稚園老師虐待後，憤而到警局對園方提告，也決定要將女兒轉學，高媽媽29日上午9時偕同當地里長及女兒乾媽回到幼稚園，收拾女兒的日常生活用品，並再度與園方會談，希望園方可以一五一十說出事件經過，以釐清女兒脖子受傷的真相。

雙方會談時間長達1小時之久，警方也在場居中協調，過程中園方與家屬講到爭執點時，情緒激動聲音較為高亢，但並未發生衝突，會談結束後，高媽媽想到女兒的遭遇難掩淚水，高媽媽哽咽表示，園方針對該案已經展示誠意，但雙方還在協調當中，感謝各界關心。

而高小妹的乾媽則稱，高小妹已經沒辦法在這個幼稚園就學，在與園方會談的過程中有發生爭執，所以高媽媽的情緒才會如此激動，畢竟媽媽看到女兒受到傷害，卻沒辦法與園方達成共識，釐清女兒的傷痕從何而來，高媽媽相當難過，也已經有好幾天沒睡好。而園方則表示，他們也受到許多委屈，但目前不適合對外說明，待有進一步消息，會再對外說明。

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