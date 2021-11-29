中非合作論壇第八屆部長級會議將於29日至30日在塞內加爾首都達卡舉行，大陸國家主席習近平將以視頻方式出席開幕式並發表演講。據大陸外交部網站29日消息，大陸外長王毅稱，本屆論壇將為非洲實現抗擊疫情和經濟復甦的「雙勝利」作出新的貢獻，在中非關係史上樹立新的里程碑。

此次中非合作論壇主題是「深化中非夥伴合作，促進可持續發展，構建新時代中非命運共同體」。

據大陸外交部網站29日消息，當地時間28日，大陸外長王毅同塞內加爾外長艾莎塔會談後共同會見記者。王毅說，中非合作論壇是中非集體對話的重要平台和務實合作有效機制，迄今已走過20年歷程，在中非雙方共同努力下，論壇已經成為國際發展合作的標杆、南南合作的典範。

王毅稱，論壇成立以來，大陸企業在非洲已修建鐵路超過1萬公里、公路近10萬公里、橋樑近千座、港口近百個，建設了80多個大型電力設施，援建了130多個醫療設施、45個體育館、170多所學校，為非洲培訓各領域人才共計16萬餘名。大陸醫療隊迄今診治人數達2.3億人次，大陸提供的網絡服務覆蓋近7億用戶終。

王毅說，如今中非合作成果遍布非洲各地，深入到社區家庭。中非團結互助不僅鞏固了非洲獨立自主的政治地位，也增強了非洲的可持續發展能力，更繪就了中非友誼的壯麗畫卷。2018年論壇北京峰會暨第七屆部長級會議後，中非雙方克服疫情影響，推動「八大行動」以及相應的融資支持基本落實。

此外，王毅指出，今年前10個月，中非貿易額逆勢突破2000億美元大關，全年有望實現歷史新高，大陸將連續13年蟬聯非洲最大貿易夥伴國。

王毅最後表示，本屆論壇將為非洲實現抗擊疫情和經濟復甦的「雙勝利」作出新的貢獻，在中非關係史上樹立新的里程碑。