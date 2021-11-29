新型冠狀病毒Omicron變異株攻陷歐洲許多國家。台大醫院婦產科醫師施景中表示，看到世界各國紛紛祭出嚴格的邊境管制措施，不禁感嘆「我們躲過了Delta變異株，這次又會如何？」呼籲還沒打任一劑疫苗的人，不要再觀望。

施景中昨（29）日於個人臉書分析，看到新聞報導稱，世界各國因應Omicron變異株，開始採取嚴格的邊境管制措施，台灣雖然躲過了Delta變異株，「但不知道這次又會如何？」他引用英國AZ疫苗共同研發者的話說，目前全世界正在使用的疫苗，對新的變異株仍有保護力，就算效果不如預期，但疫苗製造系統都已建立好，隨時可以修改設計，製造出更新且有效的疫苗。

施景中指出，在美國的同學，接種兩劑完整疫苗，自費去測抗體濃度發現，打完第二劑後，體內抗體效價會逐漸下降，但只要再打第三劑加強針，抗體濃度又會快速地上升，因此他希望還未打疫苗的人不要再觀望了，趁現在有疫苗趕快打，若疫情又再度爆發，疫情指揮中心提出第三劑施打計畫，屆時疫苗數量不見得充裕。

指揮中心副指揮官陳宗彥稍早在立法院證實，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已有初步結論，建議國內打第三劑，原則上第三劑與第二劑間隔6個月，詳細施打政策，待下午疫情記者會，由指揮官陳時中說明。