美股企業財報表現亮眼，帶動S&P500指數上升，持續受到資金青睞，根據EPFR Global最新數據，美股基金已連續八周吸引國際資金進駐，且連六周穩居全球股票吸金王，今年以來累計淨流入3465億美元，感恩節假期由零售銷售與PMI均顯示終端需求強勁，年底銷售旺季可望優於預期，帶動股市持續上漲。

根據Refinitiv的數據顯示，S&P500指數成分股中約有95％公布第三季度財務報告，其中81％報告收益好於市場預期，企業利潤同比增長42.3％，帶動美股於10月中旬低點大幅回升，犀利表現帶動全球型基金亮眼成績，第三季以來。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國10月零售銷售MOM由0.8％升至1.7％，非商店零售及加油站銷售也是帶動10月零售額上升的主要項目。展望未來，汽車供應鏈持續改善，預期汽車產量在第四季至明年第一季將有顯著回升，加上美國汽車需求維持強勁水準，將支持消費支出持續成長，且汽車庫存回補也將對美國經濟提供相當的成長區間。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，11月FOMC會議一如市場預期推出縮減每月購債，儘管11月就開始實施，略快於市場原先預期，但縮債速度符合預期，以每月減少150億美元，預計在明年中左右結束購債。表示購債將持續推動聯準會資產負債表到8.8～9兆美元水位，於未來半年仍會給予市場資金挹注。第四季到明年第一季初，聯準會尚未開始討論升息前，股市仍將有基本面及資金面支持。