砷化鎵廠穩懋(3105)前10月合併營收為212.54億元，年增2.23%，日系外資看好穩懋將受惠於2022年iPhone 14高階機種由原來的VCSEL(GaAS砷化鉀)升級為EEL(邊射型雷射，InP磷化銦)，將穩懋評等升級至「買進」，激勵其盤中股價強勢大漲。

受惠於智慧型手機進入傳統旺季，穩懋10月合併營收為23.65億元，年增5.6%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為212.54億元，年增2.23%；穩懋預估，第4季合併營收將較第3季增加mid-single digit(約5%)，單季毛利率預計約為high-thirties(36%到39%)水準。

中低軌道衛星及LiDAR商機湧現，穩懋亦已布局多年，其中低軌道衛星部分，穩懋自兩年前開始出貨，現在已有1家以上的客戶有營收貢獻，出貨量也一年比一年多，穩懋發言人曾經洲表示，低軌道衛星接收端及發射端都有投片，目前占比約5%以內，公司也嘗試用不同的技術如：氮化鎵等，提供更有效能的晶片，預估今年出貨量將明顯成長，營收可望逐季穩定成長。

LiDAR方面，總管理服務處總經理陳舜平表示，LiDar有不同的客戶及專案在進行，但當前產業沒有標準，穩懋持續投入資源開發不同波長技術產品，以符合不同客戶需求。

在產能方面，穩懋龜山C廠無塵室預計明年上半年完工並進駐機台，明年下半年新產能開始貢獻營收，根據穩懋規畫，明年新增產能約3000片到5000片，較今年增加約10%左右。

日系外資最新報告指出，2022年iPhone 14的高階機種將由原來的VCSEL(GaAS砷化鉀)升級為EEL(邊射型雷射，InP磷化銦)，滿足營幕更大的趨勢(正面鏡頭採屏下設計)，且採用EEL的好處是發射的波長更長(940nm-1380nm)，對於眼睛保護有優勢，穩懋因身處供應鏈中可望受惠，我們期待穩懋2022年成長轉趨積極，並在GaN、WiFi 6及P傳感器等許多機會上加速成長，擺脫2021年因基礎建設銷售不佳導致毛利率及每股盈餘的下滑，將穩懋評等由「中立」升級至「買進」，目標價亦從310元上調至400元。