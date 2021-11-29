不鏽鋼盤元廠華新今日率先開出12月內銷盤價為平盤，中止先前連七個月漲價；不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)也即將開出新盤價，預計也是力守平盤。隨著本季不鏽鋼價續漲，支撐相關廠商業績穩健發展。

華新麗華表示，成本價格續漲，但考量外部需求受到運費高漲，以及下游出貨不順等因素，本次決定吸收成本，與下游客戶共體時艱。12月盤價未反應原物料成本壓力，維持平盤。

華新麗華10月主力商品300系、316系每噸調漲3000元，11月再漲3000元。本次開出12月則為平盤。

不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月內銷304系熱、冷軋鋼板及鋼捲每公噸大漲7000元，11月內銷每公噸續漲1500元；第四季不鏽鋼價仍呈漲勢。

國際鎳價本月以來仍上漲，倫敦金屬交易所(LME)鎳價期貨上周曾一度大漲至接近每公噸2.1萬美元高檔，但上周五重跌770美元至19897美元，惟仍比上月上揚。

今年LME鎳價幾乎一路上攻，隨著主要原料鎳價上漲，不鏽鋼價今年也呈現強勁的漲勢。

目前不鏽鋼市場買氣平平，但隨著倫敦金屬交易所(LME)鎳價續漲，增加成本，使得不鏽鋼流通價仍具支撐，加上印尼青山集團續調高不鏽鋼價，12月燁聯盤價可望力守平盤。業者第四季營運也可力守高檔水準。

上游燁聯、唐榮(2035)今年以來不斷調升不鏽鋼價，目前市場終端需求平穩，沒有追漲力道出現，使得下游轉嫁壓力漸增。但整體而言，受惠鋼價走揚、銷量穩健，不鏽鋼加工廠彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等第四季營收、毛利率表現可望撐於高檔，全年將交出好成績。