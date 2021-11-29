石油輸出國家組織等產油國聯盟（OPEC+）已將聯合技術委員會（JTC）會議延至本週稍晚舉行，以有更多時間評估COVID-19新變異株Omicron可能對油價與需求帶來的影響。

國際油價26日重挫超過10%，創下2020年4月以來最大單日跌幅，主因Omicron變異株讓投資人心存戒懼，加上石油供應過剩問題可能將於明年首季出現。

美國適逢國定假日，金融市場流動性低，加劇了26日國際油價下挫幅度。

早在26日前，石油輸出國家組織（OPEC）已經預期，在美國等主要石油消費國決定釋出戰略儲備石油以抑制油價後，石油供應過剩情況將陡然攀升。

相關文件顯示，OPEC+原定明天召開聯合技術委員會會議，目前已延到12月1日舉行，而OPEC也可能在同一天召開會議。

此外，原定11月30日舉行的聯合部長級監督委員會（JMMC）會議，也已挪至12月2日舉行。

OPEC+消息來源指出：「我們需要更多時間去瞭解這種新變異株，以及是否需要過度反應。」

OPEC+去年減產達歷史高峰後逐步放緩，今年8月開始將每月原油供應量增加每日40萬桶。OPEC+去年4月同意每天減產多達1000萬桶，以因應防疫封鎖導致需求緊縮。