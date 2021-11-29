11月27日，首屆“兩岸共同市場海河論壇”在天津舉辦。來自海峽兩岸的知名專家學者，圍繞“深化兩岸融合發展，打造兩岸共同市場”的論壇主題，通過“線上+線下”的方式，開展深入交流研討。海峽兩岸關係協會副會長周寧發表視頻致辭，天津市委常委、市委統戰部部長冀國強出席活動並講話。

周寧對論壇的舉辦表示熱烈祝賀。他表示，推動構建兩岸共同市場，應維護“九二共識”的政治基礎、凝聚共識，把握“十四五”規劃機遇、探索新路，運用智庫等資源穩步推進、注重實效。希望兩岸學者為建立具有兩岸特色的長效機制建言獻策，結合實際，創新思路，推動實現兩岸優勢互補和互利共贏。

天津市委常委冀國強表示打造兩岸共同市場海河論壇 促進津台經濟融合。（圖常亮攝）

冀國強在講話中指出，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，是推動兩岸關係和平發展、融合發展的重要體現，符合中華民族根本利益和偉大復興大局大勢，符合兩岸同胞共同願景和福祉。天津將積極支持、有效利用“兩岸共同市場海河論壇”這一平臺，進一步促進津臺經濟融合，探索打造兩岸共同市場的新途徑。

臺灣兩岸共同市場基金會董事長詹火生在致辭中認為，面對兩岸關係現狀，兩岸應秉持“產業合作、優勢互補、互利共榮”理念，以高瞻遠矚的設想，探索試點建設並逐步推廣，從中小企業領域開啟產業務實合作新思路，積極建兩岸共同市場。

兩岸30多位專家學者，包括海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉，臺灣政治大學經濟系教授林祖嘉等臺灣學者和來自中國社科院、商務部研究院等研究機構以及清華大學、南開大學、廈門大學等高校學者，與全國臺企聯榮譽會長、天津市臺企協會榮譽會長等企業界代表，相聚津城、連線互通，進行了主旨演講和互動交流，開展學術研討，增進形成共識。

首屆兩岸共同市場海河論壇於天津舉辦，積極推動兩岸經濟合作制度化。（圖常亮攝）

“兩岸共同市場”自臺灣蕭萬長先生2000年底提出、並專門成立“兩岸共同市場基金會”推介以來，得到了兩岸的廣泛關注和積極回應。習近平總書記在《告臺灣同胞書》發表40周年紀念會上明確提出：“要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場。”舉辦首屆“兩岸共同市場海河論壇”，旨在深入貫徹落實習近平總書記重要要求，深化學術研討交流，為打造兩岸共同市場建言獻策。

本屆論壇由海峽兩岸關係研究中心、兩岸關係南開大學研究基地、天津市臺灣同胞投資企業協會、臺灣兩岸共同市場基金會共同主辦。