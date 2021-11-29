據中國外交部官網今天（29日）消息，印尼外交政策協會（FPCI）舉辦「全球智庫大會」（GTH），與會專家討論「阿富汗的未來及其對地區安全的影響」這一全球熱點話題。中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇發言時，提出六點建議，不點名的方式呼籲美國，應認真反思並盡快糾正過去20年來在阿富汗所犯下的錯誤，解凍阿富汗的流動資金和海外資產，解除單邊制裁，防止阿富汗出現人道主義危機。

岳曉勇表示，最近3個月，他和他的團隊馬不停蹄走訪了15個國家，會見了阿富汗、東亞、南亞、中亞、中東、歐洲、聯合國日內瓦總部、俄羅斯和美國等近30個國家和國際組織代表。這些出訪與交流產生了一些他認為非常重要的信息和觀點，在相互尊重基礎上開展理性務實接觸、加強人道援助、推進建設性引導，應該是政治解決阿富汗問題的關鍵，也是實現阿可持續和平、穩定和重建之道。具體分享以下幾點：

第一，國際社會在阿富汗問題上確形成一定共識，並認同中國的主張：阿富汗問題，特別是8月15日發生重大變化後的局勢，以及許多國家應對變局所進行的努力，不是一個地緣政治的問題，也不是所謂「大國角力」的問題。它關係到人類自身共同生存之道和人道關懷，關係到人要有住的有吃的，關係到阿富汗作為一個主權國家能否渡過當前由亂及治的關鍵階段，抓住機會，將阿富汗的命運掌握在其人民自己手中，實現國家重建，並參與到世界各國一道構建人類命運共同體進程中來。

第二，各方強烈同意，應從阿富汗問題中吸取歷史教訓。尊重各國自主選擇發展道路，尊重不同文明包容互鑒，是主權國家之間相處的正道。干涉別國內政，甚至訴諸軍事手段，只會導致衝突、動蕩、貧困和人道主義災難。這就是為何在新近舉行的兩次阿富汗周邊國家外長會議、「莫斯科模式」會議、多哈一系列會談和我在日內瓦的對話以及眾多的有關雙邊、多邊或聯合國討論中，大多數與會者指出，「過去20年裡一些國家特別是某個大國，在阿富汗長期駐紮大批軍隊，進行全面干預，鑄成大錯；應認真反思並盡快糾正這樣做所犯錯誤，解凍阿富汗的流動資金和海外資產，解除單邊制裁，擔負起最主要責任，防止阿富汗出現人道主義危機，向阿富汗人民提供真正的幫助。」

第三，越來越明顯的共識是，各方要對阿富汗人民面臨的挑戰和機遇保持公正和平衡的看法。隨著阿臨時政府成立，阿富汗正在努力建立新的政治架構，恢復生產和生活秩序，積極開展對外交往與合作。阿人民正努力抓住這個機會重建阿富汗。與此同時，阿富汗也面臨四重挑戰：國家政治重建、經濟重振、打擊恐怖和人道危機。由於國家治理能力嚴重薄弱，民生困頓，安全形勢複雜嚴峻，阿富汗需要人民自身的團結努力，也離不開國際社會的大力支持和幫助。

第四，正是中國在8月15日阿變局後的第一時間，最早就國際社會應如何應對變局以及阿富汗如何實現穩定過渡和重建提出期望和主張，如今都已成為國際共識。這包括構建開放包容的政治架構；實行溫和穩健的內外政策，包括促進婦女權益保障和教育；堅決打擊恐怖勢力；同世界各國尤其是鄰國和睦相處。

第五，各涉阿問題機制加強協調非常重要。中方積極參與阿問題的國際協調，出席一系列多邊和地區會議，推動各方形成共識、加強合作。我們同阿周邊國家一道，成功建立阿富汗鄰國協調合作機制，為阿富汗實現長治久安加強發揮鄰國獨特作用，得到國際社會高度重視和積極響應。

根據阿富汗人民需要，中方向阿富汗提供價值2億元人民幣的緊急人道主義援助，有關物資正陸續運抵。令人振奮的是，近期中阿密切合作，建立了阿富汗松子出口「空中走廊」，首批45噸松子在中國銷售一空，惠及阿富汗成千上萬的普通家庭和婦女。中方還通過提供疫苗和醫療防護物資幫助阿富汗早日控制新冠疫情。中方將繼續在力所能及範圍內，支持阿富汗經濟社會發展，擴大經貿合作。

第六，支持阿富汗實現長治久安，防範安全問題外溢，幫助阿富汗走上良政善治之路，對地區和世界各國都有利。各國各方應支持與阿富汗臨時政府理性務實的接觸和對話，增強互信，進行積極引導，鼓勵阿富汗積極回應國際社會的共同關切。為此我們要加強阿富汗問題各種機制的相互促進和協同，幫助阿富汗實現經濟重建，防止出現難民潮和人道主義災難。國際社會應加強反恐合作，支持阿富汗新臨時政府打擊「伊斯蘭國」「東伊運」和所有恐怖組織，建立反恐統一戰線，摒棄雙重標準和選擇性反恐，確保阿富汗不再淪為恐怖主義滋生地、庇護所和擴散源。

岳曉勇表示，正如中國國務委員兼外交部部長王毅反覆指出的那樣，中國一直是阿富汗的友好鄰邦。中方始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，支持阿富汗人民自主決定國家命運和選擇的發展道路，從不干涉阿富汗內政，堅定奉行面向阿富汗全體人民的友好政策，為政治解決阿富汗問題發揮建設性作用。中國今後會一如既往，繼續這樣做，與各國一道，為阿富汗早日實現和平、穩定與發展而努力，發揮應有的建設性作用。