人氣直播主連千毅每次開直播，身邊總會出現眾多年輕辣妹，其中一名固定班底是號稱「全台最辣日文老師」長瀨昆妮，最近她到廟宇祈求順利，因穿著清涼備受網熱議。

長瀨昆妮昨（28日）上午在社群平台PO在某宮廟下跪拜拜的照片，詢問：「求財運拜土地公，求健康拜保生大帝，求粉絲愛我要拜什麼？」畫面中，長瀨昆妮放下一頭長髮，戴著口罩，手拿著數支香，把膝蓋放在紅色跪墊上，虔誠地閉眼許願。

由於她上身只穿白色細肩帶背心，又微微彎腰傾出豐滿的E級上圍，在一群穿著樸素的路人裡特別顯眼，網友看了不禁留言：「穿這樣拜要旁人怎專心」、「神明感受到滿滿誠心誠意」、「好兇」、「天啊！神明看到這個球哪受的了」、「拜拜也有好風景」、「土地公流鼻血了」、「拜拜穿這樣是要勾引神明嗎」等，其中一名網友關心會不會冷，長瀨昆妮幽默妙回：「不冷啊，神氣照我，陽光四溢」透露還有帶一件外套，且不擔心穿著不得體，因為相信神明會聽到自己虔誠的心。

另外，還有男網友看到長瀨昆妮身材那麼好，聯想到磕頭拜拜時，會發生前滾翻糗事，對此她笑回：「我會小心，筋骨軟Q，不用擔心」。至於部分網友歪樓叫她拜連千毅，長瀨昆妮高EQ化解尷尬：「感謝連董栽培，還需多多努力。」