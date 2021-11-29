日前央行總裁楊金龍表示自己40歲才買房，勸年輕人買不起房可以先租房，有業者比較7都近1年成交情形發現，除台北市外，其餘6都的成交總價均向上成長，但成交坪數卻大幅縮水，最辛苦的莫過於新竹市，晚1年買房的成交總價就差了122萬元，單價漲幅3成，坪數縮水超過1成，代價相當可觀。

591實價登錄調查2021年全台主要都會區大樓、華廈成交狀況，與去年相比，全台房價最貴的台北市，今年成交總價略跌4.75%，但依舊穩住總價中位數2千萬元的高水位，桃園市、新竹市、新竹縣、台中市都有1成以上的漲幅，其中以新竹市漲幅達14.76%最高，2020年的總價中位數為828萬元，今年已漲到950萬元，漲了122萬元，平均單價也從去年的中位數26.7萬元上漲至34.8萬元，漲幅30%，成交坪數也大縮水，去年中位數為31.1坪，今年則變成27.3坪，少了12.3%。

591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，台北市看似好像總價下滑，但其實是今年成交坪數有近10%的縮水，從去年的中位數30.3坪跌破30坪，今年買房只買得到27.6坪，若換算單價依舊是有4%的漲幅，中位數由71萬元上漲至74.3萬元；新北市雖然價格略漲3%，但是坪數也有2%左右的提升，跟各都相比為較正常的縣市，主因是新北市幅員廣大，還是有許多像是淡水、鶯歌1-2字頭低價區塊，漲幅沒有那麼明顯，民眾還可以往外圍區塊買到較大坪數。

至於新竹縣市今年房價飆漲不是新聞，畢務潔指出，此次調查7都漲幅最大的就在新竹市，晚1年買房單價就差122萬元，但坪數縮水幅度也是全台之冠，竟有12.3%，可見要在新竹買房有「三越」，也就是越來越難，買得越來越貴，住得是越來越小。

台南、高雄2都今年的成交總價漲幅不到1成，但單價漲幅則分別有16%、10%，畢務潔表示，南台灣今年房市關鍵字只有三個字「台積電」，護國神山設廠台南科學園區及高雄楠梓五輕等消息一出，建商、屋主看「積」不可失，狂喊漲房價「一日三市」的情形不斷，雖目前2都總價中位數還在600餘萬元，是全台各大都會區最低，但未來補漲可能性不容小覷。