位於台北市內湖區新湖三路的台北花卉公司，29日上午11時有攤位起火竄出濃煙，消防局獲報派員前往灌救，火勢10分鐘左右撲滅控制。警消說，有1名40歲男性花市人員，於初期滅火使用滅火器，左手臂2度1％燒燙傷，意識清醒，送忠孝醫院急救。詳細起火原因尚待調查。

警消指出，起火處現場係地上2層樓RC建築物，於花市內1820號攤位燃燒，屬花卉販售用途，燒損乾燥花，燃燒面積約1平方公尺，財損合計約1000元。警消疏散50人，救出1人。