黑色購物節，北投好事多停車場發生糾紛，隨即在網路引發口角，曾姓男子將銀色廂型車停了進去格子內，反遭後方黑色轎車上一名女子在「台北市之北投幫」發文稱，曾男下車「像狗一樣咆哮」，下方留言「我想看狗」，昨天晚上10點多，曾男針對留言的女子以及想看狗的網友提出妨害名譽告訴，警方已經受理報案，將通知女子到案說明。

搶輸車位臉書辱罵「像狗一樣咆哮」 警方將傳喚留言女子到案說明

曾姓男子聲稱，是留言的女子認為他搶停車位，但他也是排了很久，怎麼變成他搶車位，下車態度才會強硬點，如果真的造成兩男一女感到不舒服，願意深深道歉說對不起，但你們兩個男生都是壯碩的原住民同胞，「你覺得是我比較可怕嗎？」並稱將行車紀錄器交給警方。

全案起因則是，女子先貼文「危險人物，連女生都不放過，能離多遠就多遠」，並稱，因為車上的人眼睜睜看著車位被搶，什麼都沒做，只有傻眼，聽到要報警，就轉身走人，但依然像狗一樣的咆哮，晚點回家看一下行車記錄器，公布跳下車想製造麻煩的男人長相。

警方28日11時受理曾男報案，針對網路上「像狗一樣咆哮」，臉書網友留言「我想看狗」等，介入調查，將傳喚貼文女子到案說明，並呼籲如遇停車糾紛，應冷靜處置，如與對方涉有不法行為，應報警由警方處理。