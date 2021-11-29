新冠病毒變異株Omicron來襲，大陸生技公司也積極應對。科興生物稱將儘快開展評估和研究Omicron對現有新冠疫苗影響，碩世生物、之江生物和東方生物紛紛回應稱公司相關產品可有效檢出Omicron病毒。

路透報導，之江生物微信公眾號文章稱，針對Omicron最新動態，公司第一時間進行基因資料監測與分析已上市新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒（螢光PCR法），不會出現脫靶和漏檢的情況，並稱將持續緊密追蹤全球新冠病毒變異株的最新動態，確保檢測試劑的準確性和靈敏性。

碩世生物官方微信亦稱，對關鍵突變位元點進行假病毒合成並開展實驗驗證的結果證實，碩世生物新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒（螢光PCR法），可有效保證檢測特異性、準確性與靈敏度；將密切關注新變異株的各突變位點，確保新冠核酸檢測試劑對目前主要流行病毒株的檢出能力。

東方生物官微也表示，公司現有的核酸檢測試劑對Omicron仍然有效。

中國證券報報導，新冠疫苗生產企業科興指出，對Omicron相關資訊高度關注，已啟動通過全球合作夥伴網路積極收集並獲取新變異株相關資訊及樣本，將儘快開展評估和研究以瞭解Omicron對現有新冠病毒滅活疫苗的影響及研製變異株疫苗的必要性。

科興表示，公司具備成熟的疫苗生產工藝和大規模生產能力，此前已開展了針對Gamma株和Delta株新冠滅活疫苗研製工作。如有需要，公司可快速推進新疫苗的研製和大規模生產工作，並有能力保障疫苗需求。

Omicron上周已令全球金融市場恐慌。全球當局對Omicron的消息做出警覺反應，歐盟、英國和印度等都宣佈加強邊境管制。上周五，油價急跌逾10％，創2020年4月來最大單日跌幅。