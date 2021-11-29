台灣本土疫情趨緩，但邊境管制遲未鬆綁，外籍移工自今年5月中起無法入境，產業缺工、長照需求家庭也快撐不下去，勞動部已採「積分制」作為移工優先入境資格標準。有立委表示，漁船出航受限行政管制，應優先讓漁工入境，否則台灣漁業恐面臨蕭條，勞動部表示，對此會儘速檢討。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查《性別工作平等法》增訂20-1條文草案，以及《就業保險法》第19條之1條文修正草案。

勞動部11月規畫「積分制」決定移工入境的優先順序，共3個評估項目，包括：移工是否打疫苗、來源國疫情穩定程度，及雇主提供防疫與宿舍等，積分高即可優先入境，例如雇主若提供單人套房、或雙人房有獨立衛浴，積分就高；反之積分就低，開放名額將配合指揮中心每周釋出的集中檢疫所床位而定，專案開放入境期間自今年11月11日至明年2月14日止。

另基於防疫安全及農曆春節前國人返國檢疫需求，規劃採二階段專案引進移工，第一階段(2022年2月14日前)移工入境全數採集中檢疫，另配合春節專案，自12月15日起暫緩或減量引進移工。

民進黨立委楊曜表示，依照急迫性來看，家庭看護工和漁工必須優先入境，但這個積分制未將行政管制措施納入，舉例來說，漁工入境受限於《漁業法》限制，船隻必須根據噸位來配置額定船員才能出海，但製造業並未規範有多少工人才能開廠，缺工名額不優先補給漁工，顯然非常不公平。

楊曜指出，現在很多漁船都在港區等待外籍漁工進來，漁工不進來，漁業就蕭條，應該讓一定比例的漁工優先進來，畢竟是行政管制在先，缺工不是雇主個人意願所致。

勞動力發展署長蔡孟良表示，積分制規劃上，漁工住船上就歸類在非套房，住宿方面因為無法達到套房標準，積分也就低，目前已有12位漁工入境，勞動部境內聘僱的漁工約9000到1萬人，目前仍有大量缺工需求。

蔡孟良說，漁船因為有高度法規監管，針對積分制，下階段會針對漁工部分進行合理規範與檢討，也因為接近春節，防疫旅店的床位將以國人返國檢疫優先，移工將暫緩入境，這部分會盡快檢討並報指揮中心。