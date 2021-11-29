因應Omicron變異株侵襲各國，日本首相岸田文雄29日宣布將加強邊境管制。

新冠變異株Omicron持續擴散多國，日本擬再次收緊邊境，暫停商務客、留學生入境。

綜合共同社、日本放送協會（NHK）報導，由於新冠變異株Omicron入侵多國，日本政府今（29）日研擬，暫停放寬商務客、留學生、技能實習生等入境限制。

日本首相岸田文雄今天表示，針對全球各國相繼驗出Omicron確診病例，政府正在檢討進一步強化邊境管制措施，並且將在適當時機正式對外宣布。

日本新冠疫情自9月開始趨緩，至今平均每日確診人數僅約百人，日本政府於8日起放寬外國人入境，開放已接種過疫苗的短期商務客、留學生、技能實習生入境，入境後必須提交活動計畫追蹤行蹤。

不過隨著非洲出現比Delta更具傳染力的Omicron病毒，目前歐洲、亞洲、美洲、澳洲都已出現確診病例，日本政府今日也考慮暫停讓外國人士入境。

報導指出，待相關部會做出調整，首相岸田文雄將在稍後正式對外公布。