中天綜合台《同學來了》30日晚間9點將播出主題「被針對的感覺很不好！其實星二代很不好當？！」，邀來聶雲和兒子聶岩、梁佑南和女兒方琦等親子檔，分享含著「星湯匙」出生的星二代究竟生活有什麼不同！藝人梁佑南是演藝圈中出了名的虎媽，女兒方琦到27歲仍有門禁，嚴格的規定讓在場來賓感到驚訝，納豆更忍不住想問：「那她能跟朋友去幾天幾夜的旅行嗎？」梁佑南毫不猶豫回答：「不當我女兒就可以！」

梁佑南透露女兒曾「不告而別」，只因想和朋友過夜出遊，即使女兒從出遊前一個月就開始宣告，夫妻倆都不當一回事，直到當天收到女兒報平安訊息才知道她是玩真的！事後梁佑南也說自己是第一次遇到這種狀況，仍在學習退讓，嚴格控管行蹤全是基於擔心她的安全。

梁佑南與女兒方琦上《同學來了》分享親子互動。（中天綜合台提供）

頂著星二代光環看似令人稱羨，但背後卻有不為人知的辛酸，方琦坦言，「因為大家認識你，更會放大來檢視，所以皮更要繃得比一般人還緊！」她舉例有次在工作場合，前輩劈頭就質疑：「妳憑什麼覺得妳可以當藝人？」她當時回說因為演員的生活令人嚮往，所以她會努力學習增進自己的實力，但卻遭對方反駁：「學習？那妳有付學費嗎？」不友善的態度讓方琦挫折不已。梁佑南事後得知後，趁此機會教育女兒應該回「前輩你能教我如何像你一樣厲害嗎？如果你教會我，我馬上請媽媽來付學費」，不傷和氣的高EQ回覆獲全場讚賞。

聶雲與兒子聶岩上《同學來了》分享親子互動。（中天綜合台提供）

聶雲則是鼓勵小孩從小多方嘗試，所以會帶兒子去海邊玩水，從小培養游泳、衝浪等技能，「把最危險的都教會，就解除警報了！我也贊同早點放手這件事！」二兒子聶岩和爸爸感情甚好，無話不談像朋友般相處，聶岩趁著上節目爆料爸爸表演慾太強，走在路上也能即興舞蹈或哼歌，讓他尷尬地躲到一旁，這讓聶雲很受傷，「兒子長大後經常嫌我！你知道有人會花錢聽我唱歌耶！」