38歲大陸女星曹曦文因飾演《如懿傳》中「婉嬪」走紅，從此戲路大開，她也不時會在社群平台分享美照，日前她出席頒獎典禮紅毯，以一身深V黑色短禮服亮相，露出一條深溝和白到發亮的肌膚，讓她頓時成為全場焦點，網友也忍不住驚呼她真是深藏不露。

曝光的照片中能看到，曹曦文自信邁步走在紅毯上，身穿黑色蕾絲禮服，裙襬及膝露出她一雙纖細的小腿，腳下踩著高跟鞋，讓她的比例看起來更修長，禮服的深V設計，讓她胸前一片雪白被看光光，渾圓上圍若隱若現，俐落又小女人的造型獲得網友讚賞。

曹曦文的紅毯造型驚豔全場。(圖/翻攝自曹曦文微博)

另一張照片曹曦文低頭為粉絲簽名，臉上還帶著淡淡微笑，看起來從容又自信，她的耳下短髮造型，讓流暢肩線一覽無遺，零贅肉的手臂更是令人稱羨，曹曦文也在內文寫道，期待新戲能夠早日和大家見面，這組側拍照曝光後，立刻引來將近萬人按讚。

曹曦文低頭簽名也展現出優雅氣質。(圖/翻攝自微博)

曹曦文強大的氣場讓網友忍不住狂讚：「真的是好漂亮啊！胸部豐滿、身材火辣、特別撩人」、「氣質绝了」、「太漂亮了，美麗的姐姐，非常的有氣質。」、「姐姐笑起來好好看呀」、「曦文姐姐真的好美，超有氣質」、「好有氣質，優雅迷人」、「姐姐笑起來好美」。