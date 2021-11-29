歐盟執委會主席萊恩(Ursula von der Leyen)周日說，歐盟需要爭取時間來充分地評估Omicron病毒的內容；此外必須做好準備，特別是在提高疫苗接種率上。

Omicron變異株病毒最早在南非被發現，目前在歐洲已經出現在比利時、丹麥、德國、義大利、荷蘭和英國等國家，全球其它地區則在澳大利亞、波札那、香港和以色列被發現。

萊恩表示，我們正在與時間賽跑，科學家和製藥廠需要兩到三周時間才能全面了解這種Omicron變異株的突變性質。她指出，應該把時間用在預防工作上，特別是提高疫苗接種率和加強劑上，這也反映出歐洲在上周提出的歐洲居民應該接種額外劑的建議。

主席說，執委會已經在5月與BNT/輝瑞簽訂第三份供應合約，最多可達18億劑。合約中有一項條款，如果有一種變種轉變為「逃逸變異株」，顯示可以抵抗現有疫苗，那麼這些公司將在100天之內調整好疫苗。

萊恩認為目前最優先的任務是社交隔離，減少接觸，儘可能地接種疫苗和加強劑。