美股期指止跌反彈，台股指數開低力守平盤！新冠肺炎病毒Omicron變異株「B.1.1.529」來勢洶洶，引爆全球股市大地震，上周五亞股、歐股及美股相繼上演黑色星期五重挫收低，上周大跌收低的台股早盤亦受到美股重挫拖累，指數以低盤開出，盤中更因恐慌性殺盤出籠，指數一度下探17167.24點，失守月線，所幸中場過後，台積電(2330)、聯發科(2454)、德微(3675)、矽力-KY(6415)、台勝科(3532)及穩懋(3105)等半導體指標股率先翻紅上攻，玉晶光(3406)及國巨(2327)等也穩步走高，雖然長榮航(2618)及華航(2610)等因疫情重創股價連兩天走弱，但航運股在長榮(2603)、陽明(2609)等力守紅盤之上，類股指數維持紅盤。

中小型股亦有大眾投控(3701)、合晶(6182)、亞諾法(4133)等亮燈漲停，疫情再起亦激勵康那香(9919)、恆大(1325)等強攻漲停板，在搶反彈買盤進場下，台股指數開低走高，盤中由黑翻紅，並力守紅盤之上，截至11點40分為止，加權股價指數約17358.3點，下跌11.09點，成交量約2347.01億元；OTC指數為223.82點，上漲1.17點，成交量803.3億元。

今天盤中上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲0.84%，其次是其他電子類股類股及電子零組件類股，分別上漲0.62%及0.58%，表現較差者為造紙類股、觀光類股及紡織類股，其中造紙類股下跌2.28%，觀光類股下跌1.78%，紡織類股下跌1.17%；上櫃部分，表現最佳半導體類股，上漲2.03%，表現最差為觀光類股、下跌1.45%。

就技術面來看，新冠肺炎病毒Omicron變異株嚇壞全球股市，也終止台股連漲走勢，上周五台股重挫收低，加權股價指數以17369.39點作收，累計一周下跌448.92點，跌幅約2.52%，周K收黑，終止連7周收漲，日均量為3154.2億元；OTC收盤指數為222.65點，累計一周下跌3.09點，跌幅為1.37%，周K收黑，終止連5紅，日均量1097億元；今天台股雖然因上周五美股重挫開低，指數一度下探17167.24點，但逢低搶反彈買盤進場，盤中指數由黑翻紅；全球新冠肺炎疫情再起，11月26日台股指數長黑棒讓市場氛圍轉趨保守，由於加權指數連5天收黑K棒，日KD向下修正，加上新病毒尚不知其擴散性及嚴重性，預期台股將走盤跌，不排除測試半年線及季線17200點處是否有所支撐，預估本周指數將落在17000點～17500點。

分析師表示，最新變種病毒株Omicron已在多國發現相關病例，全球再度籠罩在疫情不確定性之下，引發上周五歐美股市集體重挫。不過，台灣方面經濟基本面展望續佳，且時序即將進入12月，年底集團、投信作帳行期啟動，台股走勢不看淡；建議可逢低擇優選股布局。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

帆宣(6196)今明兩年將受惠代工廠、封測廠、記憶體廠爭相提升資本支出，帶動各業務營運上揚，樂觀看待後市發展；精測(6510)今年第3季已見到封測端營運穩步成長，加上美系客戶產品進入出貨旺季，將帶動VPC在RF、AP等應用有更強勁的出貨；加上疫情讓台系客戶調整產品出貨時程，提早將高階新產品於今年第4季導入量產，有望帶動精測營運成長，皆是可逢低佈局標的。