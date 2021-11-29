寬宏藝術(6596)今天下午將召開法說會，該公司今年第三季深受疫情衝擊，所有展演全部停擺，不過，第四季開始逐步回升，若疫情不再干擾，2022年第一季將有多項節目、歌劇的收入，可望迎來疫情後的第一隻春燕。

寬宏今年前三季營收2.44億元，營業損失0.61億元，稅後虧損0.46億元，每股虧損1.54元。隨著疫情逐漸趨緩，公司遞延項目也持續開出，10月營收回升到0.11億元，主要來自於子公司製作某直銷公司年會的收入。第四季預計有「全明星運動會」及「詹雅雯演唱會」的推出，目前售票都有達到5成水準，分別在11月及12月會認列。

寬宏除了原本音樂劇、演唱會及展覽的策劃演出、售票外，也積極開創新的營運模式，其中，「全明星運動」就是綜藝節目突破傳統框架，轉變為體育加娛樂的成功模式，由寬宏以購置節目方式，並協助共同企畫、售票，今年1月在台北小巨蛋就創造出千萬元的票房。「全明星運動巨蛋旗艦演唱會」高雄場11月27日將在高雄巨蛋登場，不僅是演唱會，實際上是製作成一場大型節目秀，把賽事搬到舞台上，開放民眾更熱情更貼近的體驗，高雄場原本今年7月登場，若非疫情有觀眾退票，否則當時已經銷售出8成的票房，含金量比一場單純演場會更好。

明年第一季類似的節目「狼人殺」(台北巨蛋)、「全明星籃球賽」(台北巨蛋)也將登場，以目前這類型的吸金功力，票房長紅是可預期的。另外，演場會及歌劇部分，民歌高峰會(台北巨蛋)、王心凌(高雄巨蛋)、大河之舞(台北巨蛋)、火焰之舞(北高巨蛋)、鯊魚寶寶舞台劇(北中高)、貓(北中高花)都會在第一季推出，其中，王心凌演唱會已經銷售8到9成，貓原本在今年推出，遞延到明年2月及3月，銷售也是相當不錯。

由於明年第一季寬宏在多檔強作上市，加上疫情壓抑民眾在展演娛樂的需求，若疫情不再衝擊，今年第三季確定是谷底，寬宏明年第一季有望迎來強勁的復甦。