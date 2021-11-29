周一亞洲交易時段，美股指數期貨帶領金融市場反彈，投資人已準備好靜觀其變，看看未來幾周這個名為「Omicron」的新變種病毒是否真會破壞經濟復甦，並打亂部分央行的緊縮計畫。

周一市場雖有波動，但已出現回穩跡象，目前道瓊指數期貨漲254點或0.73%，報35112點。標普500指數期貨目前上漲1.0%，那斯達克100指數期貨漲1.2%。

歐洲STOXX 50指數期貨大漲1.7%。富時100指數期貨勁揚1.3%，收復部分上周五現貨市場崩跌的失地（跌3.64%）。

MSCI明晟亞太地區（除日本以外）指數微跌0.1%，但在今年低點上方獲得支撐。日經225指數目前跌0.6%，稍早前一度拉回至平盤。

香港恆生指數目前跌0.7%，稍早前一度由跌轉升。台北股市目前幾近持平。

目前美國期油大漲3.76美元或5.52%，收復每桶70美元大關，暫報71.91美元。布蘭特期油大漲3.67美元或5.05%，報每桶76.39美元

被視為避險天堂的公債和日圓漲多回落，市場寄望這個被世界衛生組織最新列為「高關注變異株」（Variant of ConcernVOC）的新冠變種病毒最後證明只是虛驚一場。

債券回吐部分漲幅，美國公債期貨走跌，兩年期美國公債殖利率繼上周五大跌14個基點，創下去年3月來最大跌幅後，目前小升至0.56%。此外，聯準會基金期貨已將美國央行首次升息的時間預測延後約一個月。這個轉變削弱了美元走勢，有利於避險貨幣日圓和瑞士法郎。不過，繼上周五狂貶1.7%後，周一美元持穩於113.71日圓。美元指數繼上周五大跌0.7%後，目前小漲0.20%，報96.28。

雖然Omicron擁有比Delta變種病毒多出一倍的突變，令人擔心其傳染力和免疫逃脫風險大增，但稍早前南非醫生兼該國醫學會主席Angelique Coetzee表示，目前為止Omicron變種病毒感染者大多是輕症，可在家治療。南非是最早發現新變異株的國家，而Coetzee是最早懷疑患者身上帶有不同病毒株的醫生之一。

資產管理公司CommSec首席經濟學家Craig James表示，還有一個最大的區別在於，與Delta變種病毒出現時相比，現在全球的疫苗接種率要高出許多，但Omicron的相關消息確實凸顯出央行和政府在經濟振興措施退場方面必須謹慎以待。