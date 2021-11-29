首架國產勇鷹高教機，今天上午從台中清泉崗起飛，10：36飛抵台東空軍志航基地，正式交付給空軍，吸引不少軍事迷在守候，未來勇鷹高教機將取代F-5戰機，做為空軍的部訓機，張姓民眾說，新的戰機非常帥氣，IDF能飛，勇鷹當然也能飛，「I can fly」。
今天上午台東天候不佳，但是在志航基地外圍已有軍機迷守候， 10：36左右塗著紅、藍、白的勇鷹高教機，帥氣地飛抵志航基地，降落在跑道上，特地從台南的張姓軍機迷說，勇鷹很帥，但是比IDF小一點，對國產戰機有信心。
首架國產勇鷹高教機，今天上午從台中清泉崗起飛，10：36飛抵台東空軍志航基地，正式交付給空軍，吸引不少軍事迷在守候，未來勇鷹高教機將取代F-5戰機，做為空軍的部訓機，張姓民眾說，新的戰機非常帥氣，IDF能飛，勇鷹當然也能飛，「I can fly」。
今天上午台東天候不佳，但是在志航基地外圍已有軍機迷守候， 10：36左右塗著紅、藍、白的勇鷹高教機，帥氣地飛抵志航基地，降落在跑道上，特地從台南的張姓軍機迷說，勇鷹很帥，但是比IDF小一點，對國產戰機有信心。
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