迎戰1218四大公投案，國民黨在高雄首場也是唯一一場的大型宣講會12月5日下午2時在高市議會旁登場，當天黨主席朱立倫將合體前總統馬英九、前任主席江啟臣及中廣董事長趙少康共同倡議投下「4個都同意」，反萊豬、助發電、愛生態，共同守護台灣。

國民黨高市黨部指出，此次宣講會由立委吳怡玎主辦、市黨部及市議會黨團協辦，12月5日下午2時於高雄市議會旁議會路（高捷鳳山西站出口旁）舉辦。

另將邀請國民黨副祕書長、台北市議員羅智強、立委林為洲、曾銘宗、吳怡玎、台北市議員游淑慧、侯漢廷、前立委、國民黨婦女部主任林麗蟬、核四公投領銜人黃士修、醫師蘇偉碩、國民黨高雄市議會黨團議員等輪流宣講。

高市黨部表示，此舉展現藍營大團結氣勢，並向高雄市民朋友報告此次公投，「為了顧健康我們同意反萊豬、為了保民主我們同意公投綁大選、為了助發電我們同意重啟核四、為了愛生態我們同意護藻礁」，1218支持四個都同意，台灣人民才更有力。

高市黨部強調，看到民進黨在高雄滿城盡是大看板，大型造勢一直辦還有便當可以帶，而國民黨一直在街頭向人民說明價值與理念，這場是高雄唯一一場大型說明會，邀請市民共襄盛舉，用寶貴選票一起守護台灣、保護我們的下一代。

除宣講會外，立委吳怡玎特別結合童藝親子嘉年華，主題為「我的寶寶不吃萊豬」，現場將有小丑互動秀、川劇變臉、汽球人、打彈珠等好玩又有趣的設施，以及童趣闖關及畫小豬等完成活動即送小禮物或爆米花。