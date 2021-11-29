咖啡廳和圖書館是不少學生下課讀書的去處，但有網友發現，很多學生會用書包和課本佔位，卻不見人影，讓他相當氣憤，希望咖啡廳業者和圖書館館方可以重視並處理此亂像，不少網友看完直呼有夠自私，還有苦主留言分享自己的經驗，引起網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard上氣憤表示，相信很多人曾經去咖啡廳或圖書館，走進去晃一圈又馬上出來，因為座位區都擺滿了書包和課本，但一個學生的人影都沒看見，只好默默離開，讓原PO相當氣憤，痛批這種離開又卡位的亂像。

原PO認為，咖啡廳雖是商家，但這些離開又卡位的學生，可能影響咖啡廳的翻桌率，顧客觀感也不好。另外，圖書館是公共空間，如果要離開吃飯就該把背包拿走，把位子留給需要的人。面對此亂像，原PO無奈表示，希望兩邊管理者可以重視並處理。

不少網友看完直呼有夠自私，還有苦主留言分享自己的經驗，「咖啡廳佔位子的人真的很多，明明都有附置物籃，但都要用書包佔一個位置不知道是怎樣，有夠自私」、「我上次去板橋的圖書館，有人佔位佔了兩、三個小時不見人影，圖書館館員也沒有去清理，讓想用位置的人無法使用」。

不過也有網友表示，有遇過會趕人的店家和管理員，「有看到被收過啊」、「新店的圖書館都會認真貼條子，超過1小時沒回來真的會收東西」、「我也看過有人清過耶，我自己也被放過單子」、「彰化圖書館只有一本書的會直接清掉」。