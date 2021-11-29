高雄市政府對北高雄老舊橋梁健檢，其中，連接梓官與楠梓的通安大橋、彌陀與永安的舊港橋、永安區永新路上的新港橋都被列為危橋，市府與民進黨立委邱志偉爭取營建署經費近3億元，3橋梁預計2023年底完工。

高雄市政府新工處表示，3座橋梁已經達到使用年限，因為離海距離近，在長期高鹽分侵蝕下，橋梁底部都有鋼筋膨脹且裸露的問題，因此評鑑中都被列為危橋需盡快重建，後續也立即爭取營建署生活圈計畫補助。

邱志偉指出，3座橋梁位於地方通行要道，橋梁安全也攸關地方民眾行的權益，高雄市政府提出計畫後，他在今年初也邀請營建署與新工處到3座橋梁到場會勘並聽取簡報，工程專業都建議需盡速重建，因此也指示營建署需加快核定經費，讓橋梁重建盡快啟動。

新工處說，通安大橋與舊港橋市府已經有編列墊付款預算，目前已經展開設計作業，預計今年底可以發包，順利的話預計2023年底可以完工通車。

另外，通安大橋因為附近有替代道路，因此重建期間將會全面封閉橋梁，禁止人車通行，舊港橋的替代橋梁距離較遠，施工期間將會闢建便橋供人車通行。