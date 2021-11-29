資策會產業情報研究所（MIC）針對臺灣網友的社群與通訊使用行為進行調查，針對消費者對於資訊形式的偏好變化、日常接收資訊與獲取管道以及社群廣告偏好進行分析指出，「限時動態」已成為2021年最吸引網友的資訊形式，擠下2020年冠軍「2D圖卡/資訊圖表」，而「錄播影片」、「直播影片」排名也出現提升，而不管是何種資訊形式，最多數網友偏好1分鐘內能消化完畢的數位內容。

MIC公布2021年網友偏好的前五名資訊形式，依序為「限時動態（37.5％）」、「錄播影片（36.6％）」、「直播影片（31.7％）」、「2D圖卡/資訊圖表（26.9％）」與「純文字（26.9％）」。資深產業分析師張筱祺表示，不僅限時動態已成為主流，多數網友最喜歡的內容長度約等同140～280字短文或1分鐘內影音，文字長度偏好僅次於短文的是「10字以內關鍵字」。

影音部分，超過1分鐘影音以3～5分鐘接受度較高，超過15分鐘的長影音接受度不到5％，建議業者或內容創作者在製作社群素材時，應把握黃金1分鐘原則。

網友日常接收資訊模式為「先看私人再看新聞」，且瀏覽網路新聞比例已超越傳統媒體媒介。MIC調查顯示，過半網友每天起床第一件事就是瀏覽「Line聊天群組（55.3％）」，其次依序為「Facebook（41.6％）」，其後才是「網路新聞（26％）」、「Instagram（18.1％）」與「Line Today新聞（17.9％）」等。

不過張筱祺指出，18～19歲族群起床最優先瀏覽的並非Line而是Instagram，且Instagram也是18～29歲族群優先瀏覽的前三名管道，反映出年輕族群對IG的黏著度，建議業者應留意消費者注意力與不同年齡的管道偏好，妥善投放行銷與廣告資源。

MIC調查顯示，疫情有助於網友更加仰賴社群媒體與通訊軟體來獲取資訊，2020～2021年疫情期間，網友更仰賴Facebook與Line來獲取「消費/購物」、「文化娛樂/旅遊資訊」、「學習進修」等三大類資訊，且透過Youtube接收「學習進修」資訊比例大幅提升。

相反的，觀看電視廣告比例無提升，甚至部分下滑。張筱祺提出建議，綜合網友對日常接收資訊的偏好，以及18～29歲族群在消費/購物、文化娛樂/旅遊等資訊取得皆優先選擇IG與YouTube、對線上學習平台接受度也更高等趨勢，建議業者投放數位廣告或規劃線上課程時可思考以30歲作為分水嶺。

針對網友社群廣告的接收行為，MIC表示，網友感興趣並且偏好點擊的前五大類型，依序為「餐廳美食」、「金融理財」、「旅遊行程/飯店/機票」、「3C家電」與「日常用品」。在社群廣告手法上，過半消費者最容易受到「促銷」、「消費者心得」的吸引，其次依序為「新品通知」、「趣味性故事」與「品牌理念/故事」。

除了掌握消費者喜歡的廣告手法，面對「評價當道」時代，張筱祺提醒業者，雖然網友容易受到評論影響其消費信任度，仍不需過度擔憂負評效應，有12.6％網友會因為正評更有意願消費，僅5.8％會完全相信負評，建議業者應平心看待負評，聚焦累積與擴散正評才是正解。