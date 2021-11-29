「2022富邦財經趨勢論壇」29日登場，展望台股表現，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，經濟成長基期調整、供應鏈調整及QE退場的資金調整，上半年震盪趨堅機率較高，下半年則要留意升息前夕波動加大風險，預期指數區間15000～19000點，首選碳中和、5G網通、傳產消費、半導體、高殖利率五大族群。

蕭乾祥表示，台股2022年將由激情回歸平穩，主因為市場將面臨經濟成長基期調整、全球供應鏈調整導致通膨壓力，以及QE退場的資金調整等三個調整，整體市場動能將可能趨緩。

不過，近年因為氣候變遷，各國紛紛加快腳步推動碳中和政策，造就相關產業快速成長。另一個重要趨勢為半導體產業成長不斷加速，由於半導體是所有重要科技成長的關鍵零組件，在整體市場動能趨緩的情況下，「碳中和」與「半導體」預期會是市場資金聚焦的兩大投資方向。

台股今年除了電子科技產業外，傳產的航運、鋼鐵、金融類股的企業獲利都大幅跳升，造就股市類股齊漲的榮景並突破一萬八千點關卡。展望明年，由於基期已經墊高，相對的成長動能會較為趨緩，台股預期指數趨勢雖仍偏多，但在整體市場評價已經來到波段相對高位，波動風險也隨之加大。在預期台股獲利成長不若前兩年快速成長的前提下，以台股本淨比區間1.8～2.3倍推算，推算加權指數將落在15000～19000區間。

選股方向上，有五個重點族群，首先是全球潮流的碳中和族群，包含相關綠能、儲能、電動車及功率元件等產業趨勢長期向上；其次是台股最具競爭優勢的半導體產業，包括先進製程、IC載板、矽晶圓及IC設計等族群。另外，在5G應用逐漸提升的環境下，看好雲端通訊產業的伺服器、網通設備及零組件的需求；再來是疫情趨緩帶動傳產消費旅遊以及高殖利率藍籌股，都有輪動表現機會。