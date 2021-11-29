國定古蹟赤崁樓廣場庭院封閉近2年後復原，大幅提升夜間參觀氛圍的美感。（文化局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府2016年核定「赤崁曙光」計畫催生赤崁文化園區，原擬拆除國定古蹟赤崁樓圍牆、設置下沉式博物館，但因原本規畫的地下停車場處出土大量遺構，經古蹟審議委員現勘審查後決定回填，「5年忙碌一場空」。目前市府文化局已針對廣場庭院進行地面整平、廣場紅磚鋪設、草皮植栽補植、設施改善及夜間光環境建置等工程，讓闊別2年的庭院景觀復原，亮麗迎接旅客到訪。

市府文化局指出，赤崁樓因進行赤崁文化園區改造工程及後續考古挖掘工程，園區南側入口廣場庭園及附屬停車場封閉將近2年，近期考古挖掘工程已經告一段落，文化局也隨即積極進行廣場庭園、附屬設施及停車場的復原工作，日前已宣告完工。

文化局表示，赤崁樓廣場庭園景觀完工後，紅磚鋪面搭配大片綠意的新草皮、新植栽，動線也全新規畫，石椅與硬鋪面整平，以及夜間光環境的設置等，大幅提升整體景觀及夜間參觀氛圍的美感；停車場也已重新開放，希望所有來到台南的旅客，在參觀赤崁樓時都能更加方便舒適，並能享受赤崁樓飛宇紅瓦、贔屭碑林及普羅民遮城稜堡遺跡的古蹟魅力。

據了解，赤崁樓位居舊府城歷史核心區，當初核定赤崁文化園區再造歷史現場時，即以赤崁樓為中心，周邊將設都市廣場、遺址展覽場、赤崁博物館、旅客服務中心及增設地下停車場，加上改建後的成功國小也將作為文化歷史教育特色環境，計畫涵蓋卸除圍牆、地下遺構展示等，希望讓人走進赤崁樓，就看得到「歷史」在眼前。

不料，該工程從2018年起施工，原本預計今年8月完工，但施工過程卻因大量遺構不斷出土而停工，一再延宕，經古蹟審議委員現勘審查後，決定進行「最大量化的保存」，移除不具保存價值的遺構，具保存價值的則以回填方式因應，文化局也變更設計進行復原工作。