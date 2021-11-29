燁輝(2023)看短期鋼市受到壓抑，但公司整體銷售續穩定，可望支撐營運，今年業績表現佳。展望明年，看好各大市場需求均增溫，鋼價欲小不易，對明年鋼市展望仍正向。

受惠鋼市價量俱揚，燁輝前三季合併營收661.87億元，已超過去年全年；毛利率12.02%，較去年同期的7.43%明顯提升，稅後淨利40.89億元，已超越歷年全年之表現，EPS 2.16元。今年營運確定將創新高之佳績。

燁輝日前舉行法說會，總經理吳林茂表示，雖第四季短期市場轉淡，但燁輝銷售尚穩健，預料第四季營運表現仍不錯、續撐高檔。展望明年，看好台灣、中國、歐美、東南亞等地需求都比今年成長。整體而言，公司對明年鋼市走勢持正向看法。

短期展望方面，總經理吳林茂指出，近期受供應鏈混亂、中國低價鋼材擾市等影響，鋼價、市場買氣有轉弱跡象，不過，公司銷售狀況仍穩定，預期第四季營運表現穩健，今年營運會是表現良好一年。

展望明年，燁輝指出，中國限產政策持續，美國1.2兆美元基建計畫通過，未來每年可望釋出300~400萬噸用鋼需求；汽車產業有望逐步走出缺料陰霾，歐盟對進口鋼品課徵關稅、能源附加費用等，歐洲鋼市可望逐步回穩。

東南亞方面，疫情逐步趨緩，各國重啟經濟活動，東南亞地區鋼材需求已逐步提升且價格向上。台灣部分，綠能、物流產業及公共工程等需求仍暢旺。

另外，燁輝持續深耕綠能領域，繼先前推出烤漆防腐蝕太陽能支架光支彩，公司再研發出鍍面支架，累計今年太陽能系統鍍烤產品出貨約2.21萬噸。預估2021~2025年台灣光支架用鋼總需求量上看135萬噸，公司看好這些高附加價值的鋼材出貨持續放量，將可持續挹注營運。