副市長謝政達上午主持「五股夏綠地交通園區」揭牌儀式，新北市議員陳明義、多位五股里長到場參加。（戴上容攝）

副市長謝政達29日主持「五股夏綠地交通園區」揭牌儀式（戴上容攝）

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，2019年市府開始拆除五股垃圾山非法違建，陸續整頓環境，副市長謝政達29日主持「五股夏綠地交通園區」揭牌儀式表示，感謝廠家們讓利，同意市府開闢夏綠地街，讓物流、倉儲業及大型車車輛進出更加方便，盼今年底前完成試辦計畫。

副市長謝政達上午主持「五股夏綠地交通園區」揭牌儀式，新北市議員陳明義、多位五股里長到場參加。

謝政達表示，五股垃圾山整頓2年多來，單靠政府的力量是無法完成環境的整頓，還需要民間廠家的配合，才能翻轉垃圾山臭名，成就五股夏綠地，公部門興辦計畫以來，輔導納管私有土地逐步完成建築物及環境改善，並重新綠美化。

謝政達說，感謝廠家業者間相互讓利、退縮私有土地，並整合地主提供土地同意書予市府開闢「五股夏綠地交通園區」，市府跨局處輔導157案業者完成合法申請，其中申辦交通用地案件就有99案，經規劃後，不僅還給市民乾淨的市容及也讓園區內大型車車輛進出更加方便。

交通局局長鍾鳴時表示，「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」是由跨局處合作，其中交通局負責輔導廠家申請「停車場及附屬設施使用」，從原先列管的6家，到後來陸續增至232家廠家，除協助廠家媒合土地所有權人外，同時也提供諮詢，協助業者合法使用。

鍾鳴時說，交通園區內2年來多次派員瞭解廠家施工進度及協助排除困難，最終審查通過99案，感謝廠家配合，如今夏綠地交通園區有一致的標準廠房、統一店招，以及清楚的夏綠地街標誌，環境也進行綠美化，整體煥然一新，為公、民協力的典範。