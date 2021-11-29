工研院「互動騎訓技術」以4D環景技術融入騎踏運動，藉由模擬不同景觀，讓體驗者可以及時更換世界各地場景，享受騎行的樂趣。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

運動與科技結合已是趨勢！工研院結合「虛擬實境」技術與健身運動，分別與寶成國際集團旗下的運動服務平台YYsports和救國團合作，在健身場域導入「智慧棒球訓練系統」與「互動騎訓技術」，為國人運動增添樂趣，期科技創新應用加速帶動台灣的運動產業升級。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑指出，全球運動科技產值從2018年的56億美元，到2024年將成長的150億美元，工研院瞄準運動科技的商機，與廠商攜手合作，協助大眾找到最適合自己的健身方式，同時也將引領台灣的運動產業，進入虛實結合的新未來。

這次協助業者導入的「智慧棒球訓練系統」，是透過360度沉浸式虛擬場景，以實際比賽的氛圍，結合人體姿態深度攝影技術，即時提供揮棒姿勢調整資訊。

「互動騎訓技術」則是以4D環景技術融入騎踏運動中，藉由模擬不同的景觀，讓體驗者可及時更換到日月潭環湖，或綠意盎然的森林公園，享受騎行的樂趣。

寶勝國際公司寶悍運動平台健康發展科總監詹舜任表示，此次導入工研院研發的運動科技創新，可以說是將健身、娛樂及科技完美的結合，將吸引久坐辦公室的上班族來體驗新的運動模式，擺脫枯燥乏味的健身模式，享受工研院更細緻的服務科技。

救國團大安運動中心執行長余果萍則說明，救國團目前已受理各縣市委託經營多座國民運動中心，此次與工研院攜手，導入科技化服務與新體驗，不論是沉浸式打擊棒球訓練，還是虛擬騎乘的技術，都將單純的健身運動，多了動力與樂趣，也是運動場館經營結合科技發展的新里程碑。