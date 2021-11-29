受新一波新冠病毒變異株Omicron的疫情影響，外圍股市普遍震盪下跌，港股29日開低0.71％。截至午盤，恒生指數跌0.52％，報23956.43點；國企指數跌0.30％，報8550.13點。紅籌指數漲0.47％，報3830.77點。

在概念股表現方面，煙草概念股強勢，中國波頓漲超13％，華寶國際漲近7％，中煙香港漲4.59％。消息面上，上週五晚間大陸國務院對「煙草專賣法實施條例」作出修改，增加第65條：「電子煙等新型煙草製品參照本條例捲煙的有關規定執行」。

新一波疫情直接衝擊航空股走低，國航跌超4％，南航跌近4％，國泰航空跌近3％。

另，澳門賭場大亨、太陽城太陽城集團創辦人周焯華被批捕等多重利空疊加，港股博彩股走低，美高梅中國跌近10％，澳博控股跌9％，永利澳門跌近9％。

美團跌7.74％，11月26日晚間，美團發佈了業績報告。第三季美團的營業收入達到人民幣（下同）488.3億元，年增37.9％；淨虧損99.94億元，上年同期盈利63.21億元；經調整虧損55.27億元，上年同期盈利20.55億元。

恒大汽車跌13.11％，11月26日晚間，恒大汽車在公告中稱，為提高恒大汽車集團整體效益及補充營運資金，集團一直積極與潛在買家洽談出售集團的部分養生穀、新能源汽車生活項目及其他資產。