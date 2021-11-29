台中市府經發局長張峯源表示，截至目前台中購物節累計登錄金額已達206億，APP下載量破104萬次每天都在創新紀錄，刺激消費力，幫助商家度過這次疫情衝擊。（盧金足攝）

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台中市十大伴手禮網路票選，首度結合「台中購物節」，邀請台中購物節APP百萬會員，票選出心目中的台中伴手禮。（盧金足攝）

主辦單位台中市工商發展投資策進會邀請本屆入圍百大手禮店家到場展示擺攤，為網路票選活動強力拉票，選出民眾心中的「口袋名單」。（盧金足攝）

主辦單位台中市工商發展投資策進會邀請本屆入圍百大手禮店家到場展示擺攤，為網路票選活動強力拉票，選出民眾心中的「口袋名單」。（盧金足攝）

送禮要送到心坎裡！「2022第13屆台中市十大手禮」25日起至12月5日舉辦為期11天網路票選，29日舉行百大網路票選，主辦單位台中市工商發展投資策進會邀請本屆入圍百大手禮店家到場展示擺攤，為網路票選活動強力拉票，選出民眾心中「口袋名單」。

工策會總幹事黃于珊表示，今年台中市十大伴手禮網路票選，首度結合「台中購物節」，邀請台中購物節APP百萬會員，票選出心目中的台中伴手禮，「十大伴手禮獎」透過各類別專家評選、網路投票與現場票選，重重關卡綜合計分的機制公平選出。

此外，另設有金口碑獎、最佳現場人氣獎、最佳網路人氣獎、最佳新人獎及好禮標章認證，現場票選活動將於12月11日起兩日於市民廣場登場，民眾可以為自己心目中的伴手禮加油打氣，協助業者一掃上半年景氣低潮，備戰年底節慶送禮潮。

勞工局長張大春指出，本屆台中市十大伴手禮百大店家包含五家勞工輔導「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，協助有志青年圓創業夢想，共同規畫設置光復新村、審計新村及摘星山莊等三處青創基地，輔導青年創業，發展台中市為創意城市、生活首都。

經發局長張峯源表示，截至目前台中購物節累計登錄金額已達206億，APP下載量破104萬次每天都在創新紀錄，獎金眾多，天天抽1000組5000元、周周抽10組10萬元、月月抽1組100萬元，壓軸精品好宅外，更提供專屬獎，每周加抽2組10萬元，每月加抽1組百萬元專屬於市民的獎金，刺激消費力，幫助商家度過這次疫情衝擊。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，台中的糕餅、烘焙產品舉國知名，業者自我提升而且重視食品安全，符合民眾期待，就像台中市十大伴手禮，要求食品類產品皆須檢附衛生檢驗合格證明，還有食安專家參加評選，嚴密的遴選制度，讓消費者買的開心、吃的安心。