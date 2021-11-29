疫情降溫後，隨之而來的農曆春節卻是社福團體的另一大考驗，面臨之前疫情而造成的募款寒冬期，經費與物資的缺口極需社會各界關注，面對即將到來的農曆春節，不可避免的開銷讓弱勢家庭面臨的生活壓力與日俱增。北台中家扶中心於11月28日舉辦「2021年歲末送暖活動」，開元食品身體力行，親自發送愛心義大利麵給受助的家庭，盼透過此活動將愛心傳遞，讓弱勢的家庭們於寒冬中也能感受到最真實的溫暖。

開元食品今年不僅捐助1,250份愛心義大利麵予北台中家扶中心，也派員發送愛心物資至宜蘭家扶中心，盼透過親手遞送營養補給給每戶弱勢家庭，讓溫暖傳送到全台各地。

開元食品長期響應家扶基金會歲末送暖活動，今年不僅捐助愛心義大利麵予北台中家扶中心，也派員發送愛心物資至宜蘭家扶中心，盼透過親手遞送營養補給給每戶弱勢家庭，讓溫暖傳送到全台各地。。(戴志揚翻攝)

北台中家扶中心於11月28日舉辦「五哩底家 十在幸扶-2021年歲末送暖暨50週年慶活動」，感謝各界於寒冬中伸出援手，為弱勢家庭點燃希望，開元食品也特別出席活動，親身為弱勢學子傳遞祝福。

北台中家扶中心劉正文主任表示:「開元食品長期響應各地家扶活動，關注弱勢兒少營養補給議題，也盼透過各界的力量，幫助弱勢家庭挺過疫情，能開心得過得好年。」

本次北台中家扶中心歲末送暖活動也特別邀請到家扶自立青年回到家扶，盼透過分享他們受到幫助而改變人生的歷程，讓同樣身處弱勢的其他家庭也能受之鼓舞。自立青年表示，家扶受助的孩子有九成都有艱辛的童年經驗，對他們而言，善心人士的提供的物資和禮物都是最美好且難忘的回憶。

其中一位自立青年-張素蘭女士也分享，國小時在接受家扶中心和善心人士的協助後便感念在心，至今只要家扶遇到志工短缺、經費拮据等狀況，張女士總是熱心的號召親友、同事幫忙，實踐「受人點滴必湧泉以報」的真諦，也如同開元食品將愛傳遞的初衷，盼透過實質的補給支持，延續這份溫暖。

開元食品投入公益持續13年不間斷，不僅長期響應家扶基金會歲末送暖活動，每年也固定捐贈愛心鮮奶予家扶的弱勢兒少，讓仍在發育期間的孩子們，能得到充足的營養補給。開元食品長期深耕弱勢兒少營養與教育關懷議題，希望透過企業影響力，號召社會大眾一同重視弱勢家庭議題，給予的不只是資源上的援助，更期待弱勢家庭在感受愛與溫暖的同時，也讓他們有了翻轉未來的可能。

家扶基金會社資處傳播組主任潘惠珍表示：「非常感謝開元食品今年不僅捐出百萬助學金，幫助減輕弱勢學子於學習方面的經濟壓力，更捐助愛心鮮奶幫助弱勢家庭解決營養補給的問題，並響應各地家扶歲末送暖活動，以實質資源上的幫助給予弱勢家庭最真誠的祝福。」