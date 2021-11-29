「最美性學博士」許藍方，走出不倫戀風波後，重拾演藝事業，逐漸在電視節目露面，她更透露全靠圖文作家「聞氫哥」才走出低潮，也釣出聞氫哥本尊親自回覆，不過卻被網友虧說「是不是在想色色的事？」

許藍方在臉書曬出自拍照，雖然素顏但氣色明顯不錯，只見她不忘對著鏡頭擺出招牌甜美微笑，看起來已經走出不倫戀風波，接著表示：「當你每次在糾結或心情悶的時候，可以去看看聞氫哥的圖文，便會覺得人生中有時候事情其實也沒那麼嚴重，就看你怎麼看待。有時候，試著站高一點，看遠一點，然後⋯安靜一點」，透露出走出低潮的最佳途徑。

許藍方這篇PO文也釣出聞氫哥本尊回覆，只見他不忘打氣：「無論遇到任何事情跟困難，在哪裏跌倒，就在那多躺一會吧~加油」，立刻吸引上千網友按讚，紛紛留言狂虧：「你是不是喜歡人家」、「為啥要人躺平，你是不是在想色色的事」、「回覆美女的速度，是超人般的光速」、「難得看到一篇，聞氫哥按讚壓不過小編本人」。

許藍方PO文釣出圖文作家「聞氫哥」回應。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

許藍方日前在節目上分享感情觀，認為每個女人都會有戀愛腦，像自己從前夢想成為老師和媽媽，甚至認為第一次性行為應該要給老公，直到長大後經歷許多事情，才顛覆長久以來的感情觀，對於有網友詢問能否擁有「開放式關係」，她理性回應：「不能問我，要問你的另一半可不可以」。