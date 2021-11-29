運動其實不只能鍛鍊身體，更能夠提升大腦的「執行功能」，台師大體育與運動科學系研究講座教授洪聰敏，近日出版《原來大腦可以這樣練》一書揭露，透過科學證據的運動處方，不只能鍛鍊身體，還能強化大腦的工作表現。

過去幾十年來，人們一直認為成熟大腦無法再有新生的神經元。人類在成年期之後，大腦神經元開始退化、思考能力會逐漸走下坡。但是越來越多研究證據顯示，成年人的大腦能夠長出新的神經元，尤其能刺激認知功能的運動，對大腦有更多好處。年長後，運動更是保持大腦功能的關鍵因素。

洪聰敏在《原來大腦可以這樣練》一書中提到，主要由前額葉皮層所控制的「執行功能」堪稱「大腦執行長」，掌管三大核心能力：工作記憶、抑制控制和認知彈性。

這三大核心能力是看似獨立又彼此緊密相連的合作關係，例如想要擁有高認知彈性的能力，就必須仰賴大量的工作記憶支持，才能將接收到的資訊，持續加以保留、加工並隨時更新，讓所有訊息可以有條不紊被讀取應用。所以「執行功能」等同於主導我們的日常行為，小至停紅燈、大至縝密推理，都仰賴「執行功能」運作。

「執行功能」該如何改善？洪聰敏說明，運動可以改善三大基本「執行功能」，運動可以增進抑制功能，個人行為管理的基礎就來自良好的意志控制能力，運動不僅能增進典型發展兒童的學習效能，對於注意力缺陷過動症的孩子也很有幫助。

洪聰敏指出，不論是外顯的認知表現，或內隱的神經生理功能，透過規律的身體活動，都能發揮正面效果。例如根據任務及環境的特性，屬於開放式運動的桌球，就比屬於封閉式運動的跑步來得複雜，認知負荷量更大，若能同時注重訓練品質，就能達成運動對「執行功能」的最大化效果。