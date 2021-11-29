「2022富邦財經趨勢論壇」（29）日起跑，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在其主講的「2022全球經濟展望」中表示，在歷經將近二年新冠疫情衝擊後，隨著疫苗接種率的提升，各國經濟逐步回復正軌，明年全球經濟與金融市場的四大基調為：全球經濟持續好轉、各國央行寬鬆貨幣政策逐步退場、各國經濟前景分化、全球金融盛宴已接近尾聲。

不同於以智慧型手機、共享與零工經濟、電商平台等破壞性創新為主導的2010年代，2020年代全球經濟成長動能來自後疫情時期的消費與投資、綠色能源革命、5G與AI帶動的數位應用商機。5G與AI將有機會促進科技創新，提高生產力，加速各國經濟成長，進而打破2010年代低成長、低通膨、低利率的三低困境。

進一步分析2022年全球景氣趨勢，羅瑋表示，影響明年全球經濟與金融市場的關鍵因素包括：Covid-19疫情發展、各國經濟復甦速度、主要央行貨幣政策動向。受到Delta變種病毒影響，市場原先對歐美國家解封後出現報復性消費的預期落空，隨著新興市場國家疫情升溫，各國採取嚴格的防疫措施，讓全球供應鏈失序問題更加嚴重。由於供需失衡需要時間緩解，因此物價持續增長期間超出主要央行原先預期，迫使各國央行提早調整貨幣政策方向。此外，歐美國家開始施打第三劑疫苗，新興市場國家取得疫苗的時程因而進一步延遲，各國經濟好轉速度出現落差，導致明年全球經濟不均衡復甦。

也因為各國經濟復甦速度不一、央行政策落差，加上Fed?動升息時程預期不同，明年可以假設三種不同經濟情勢。一是疫情獲得控制，Fed於2022年下半年升息，各國放寬出入境管制，服務性活動復甦可望支撐美國經濟成長，下半年亞洲內需、旅遊活動將陸續恢復。二是Fed於2023年上半年升息，美國經濟持續復甦，但新興市場消費動能恢復緩慢，中國經濟出現疲態，亞洲國家出口增長放緩。三是疫情反覆衝擊經濟，Fed於2023年下半年升息，主要國家經濟復甦動能將放緩，新興國家投資及消費增長走弱，美元則會因避險需求走高。

Fed自今年11月起開始縮減購債規模，明年年中結束QE，並很有可能在明年下半年開始升息，由於真正從市場收回資金還有一段時間，市場資金仍相當充裕，加上許多企業今年獲利表現超出預期，明年受益於全球景氣復甦而持續成長，因此在各國央行貨幣政策逐步正常化的過程中，2022年股優於債的局面依然不變。

股票市場方面，隨著資金盛宴接近尾聲，通膨預期升溫，企業獲利成長空間縮小，各國股市全面上揚的可能性大幅下降，但仍可以留意特定國家、產業及個別企業。如果全球復甦步調落差縮小，隨著市場資金尋求較高的報酬率，歐亞及新興市場將有較佳的表現機會。

通膨是債券市場最大敵人，需留意各國物價走勢與央行因應措施。由於各種債券利差極為狹窄，因此需保持高度警覺，留意市場動向，防範殖利率出現急速彈升。因為發行量減少，而配置盤資金數量相當龐大，使得公司債市場可以獲得一定程度的支撐。

外匯市場走勢受主要央行貨幣政策正常化進程，特別是Fed是否提前升息影響。上半年美元走勢偏強，下半年隨市場對ECB升息預期升溫而趨緩。若疫情受控，經濟回復正常，資金流入可望支撐體質較佳新興市場貨幣。此外，受到投資不足、缺工、運費上漲、各國政策管制等因素影響，原物料供需失衡狀況將持續。由於OPEC+國家不願加速增產，而美國頁岩油業者態度相當保守，因此能源價格居高不下。

羅瑋強調，雖然對2022年全球經濟與金融市場展望抱持正面，但仍須密切關注通膨、中國經濟結構轉型、金融市場震盪三大變數。