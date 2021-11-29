房價狂飆，不只是台北，全球主要國際城市都同步搭上「失速列車」，一路狂飆！據最新調查，今年第3季台北豪宅漲幅竟「超車」Q2，排名全球第七！單季漲幅高達18.9％。

瑞普萊坊今（29）日公布最新「全球豪宅指數」，結果顯示，全球主要城市的豪宅價格，猶如脫韁野馬一樣，失速狂飆。其中，美國邁阿密豪宅Q3從原本的殿軍躍居為冠軍，全年達26.4％，稱霸全球；至於台北豪宅，整隊再出發，年增18.9％，排名全球第七。

國際知名獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表2021年第三季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index），該指數係根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要城市官方認定或成交總價前5%的豪宅價格表現，近年來已然成為頂級不動產的重要關注指標。

全球主要46個城市中，2021年Q3有38個的豪宅價格上揚，平均年增率為9.5％，超車Q2的8.2％，已經跌破全球眼鏡。

部分城市漲幅，甚至有35％，呈現雙位數成長。

其中邁阿密擠下多倫多，以年漲26.4％一舉從上季的殿軍竄升為本季之冠；邁阿密、首爾、上海、莫斯科、多倫多、舊金山共計六個城市殺進20％大關。

瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，台北市僅差臨門一腳，漲幅仍守在1字頭，但已從上季的第十名超車到全球第七，可見央行持續追加的豪宅限貸令效果並未顯著反映在市場，然而價格仍未超越2013年Q2的歷史高點。

回顧過去一年因為旅遊禁令，各國豪宅都以在地買盤為主，但鑑於各國緊縮貨幣政策，將會使得未來的豪宅買方將限縮為現金購置者，萊坊預期2022年豪宅價、量漲勢將會趨緩。