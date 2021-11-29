新冠變種病毒Omicron來襲，財委會立委在29日委員會議上關注國安基金動向，對此財政部長蘇建榮在答詢時回應，目前尚未發生國安基金條例第八條，即市場失序必須緊急以國安基金進場來因應的情況，短期內，國安基金進場機率不高，但由於國際經濟情勢瞬息萬變，因此不論是對疫情或是國際政經情勢變化，均會隨時密切關注。

蘇建榮在上午財委會會前接受媒體訪問，其中特別提及到儘管歐美股市因為新種病毒來襲而重挫，但台灣有重要的基本面可發揮一定的支撐力道，包括今年4、5月發生本土疫情，但當時除了國內消費之外，我國在出口以及實體經濟表現仍佳，之後疫情指揮中心採取的防範措施已有效控制疫情，接下來國內消費回溫以及強勁的出口力道帶動之下，相信台灣仍能維持相當的經濟活動水準，也將有利於台灣的股市表現以及降低受到的衝擊。

而台股從開盤跌逾百點，盤中一度拉回平盤之上，而中午時台股亦維持在平盤附近小跌，對此國民黨籍立委羅明才在中午質詢時還形容蘇「部長信心喊話奏效」。對此，蘇建榮表示，國安基金先前就已出清所有股票投資部位，因此未來若有進場需求的話，大有空間，不論對於疫情，或國際經濟情勢，都會密切關注。