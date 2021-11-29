新型變種病毒Omicron正在國際間迅速擴散，多國針對非洲八國實施禁飛令，以色列更宣布鎖國兩周，禁止外籍人士入境，日本也擬跟進，重症科醫師黃軒引述美國流行病學專家的初步估計，Omicron的R0值為50，也就是1名患者可傳染給50人，在新疫苗出來之前，建議未來100天先不要出國，在家追劇最安全。

目前Omicron已被證實棘蛋白有32處突變，是Delta的兩倍，可能導致疫苗保護力降低，WHO已將Omicron列為高關注變異株，認為它將取代Delta成為主流病毒株，而大魔王Omicron的傳染力多高，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享，依據美國流行病學專家Dave Greenidg的初步估計，Omicron的R0值(基本傳染數)為50，也就是在完全沒有防疫措施的情況下，1人可以傳染給50人。

R0值為50有多可怕？黃軒表示，COVID-19的原始株R0值為2.4-2.6，引起美國首波流行的D614G病毒的R0值為3，Alpha變種R0值為4-5，Delta的R0值是5-8，Omicron初估R0值50，比過去的麻疹病毒(R0=18)和一般季節性感冒病毒(R0=1.3）高出極多。黃軒說，這類模擬數據可先當作參考，Omicron真正的R0值仍需要更多醫療證據證明。

目前各大藥廠已緊急投入研究對付Omicron，輝瑞/BNT強調最快100天內可以做出對抗Omicron的mRNA疫苗，對此黃軒表示，新疫苗最快要明年3、4月才會出來，在這之前的100天建議非必要就別出國，待在家裡追劇最安全，反而是邊境防疫人員比較辛苦，因為Omicron症狀輕微，要提高警覺。

至於如何對付Omicron？黃軒表示，WHO昨天(28日)提出建議，包括各國得分享確診病毒基因序列，以掌握其變種趨勢；兩大危險族群包括老人和醫療人員必需完整接種二劑疫苗，因為Omicron感染者多數未接種完兩劑，同時積極推動快篩、接種疫苗，減少到人群聚集的場所，保持戴口罩、勤洗手、維持社交距離等防疫措施。